Karaköprü’de kadınların üretim merkezi hizmete açıldı

Karaköprü Belediyesinin Büyük Akziyaret Kırsal Mahallesinde kadınların hem üretip hem kazanması için kurduğu halı dokuma merkezi yapılan törenle hizmete açıldı.

Karaköprü Belediyesi kırsaldaki vatandaşların kalkınması için hizmetler kazandırmaya devam ediyor. Büyük Akziyaret Mahallesinde kadınların hem üretip hem de alile bütçelerine katkı sunması için kurulan halı dokuma merkezi yapılan törenle hizmete açıldı. Halı dokuma merkezinin açılışını hizmeti mahalleye kazandıran Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri gerçekleştirdi. Karaköprü Belediyesinin GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Sanayi, Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle yaptığı ‘Maharetli Hanım Eller’ projesiyle ilçeye Büyük Akziyaret kırsal mahallesinde inşa edilen halı dokuma merkezinde özellikle dezavantajlı kesimler ve kadınların çalışıp üretim yapıyor. El emeğiyle dokunan halıların satışı gerçekleştirilerek çalışan kadınların aile ekonomisine katkı sağlanıyor.

Açılışta konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli kırsaldaki vatandaşların istihdamına katkıda bulunmak için bu hizmeti gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Baydilli, “Şanlıurfa’mızın önemli problemlerinden biri işsizlik olduğu için biz de kırsalımızdaki kadınların istihdamına yönelik böyle bir projeyi hayata geçirdik. Buradaki hanımların şehre iş için gelip gitmesi zor olduğu için işi onların ayağına getirdik. Hem halı dokuma merkezimizde üretecekler hem de aile ekonomisine katkıda bulunacaklar. Bu halı dokuma merkezimizin Büyük Akziyaret Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Büyük Akziyaret Mahalle Muhtarı Osman Kaya mahalleye yapılan bu hizmetin çok önemli olduğunu kaydederek Başkan Baydilli’ye ve emeği geçenlere mahalle adına teşekkür etti.

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