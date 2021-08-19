Baydilli çocuklarla bir araya geldi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, bir Spor Kompleksinde kursları ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Karaköprü Belediyesinin ilçedeki çocukların yaz tatilini değerlendirmesi için açtığı spor kursları devam ederken, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli kursları ziyaret ederek kursiyer çocuklarla ve velileriyle buluştu. Doğukent Mahallesinde bulunan spor kompleksinde basketbol, voleybol ve futbol kurslarına giden çocuklarla bir araya gelip bir süre sohbet eden Baydilli i çocuklarla voleybol oynadılar. Ziyarette bir konuşma yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa’nın en genç il olduğuna dikkat çekerek çocukların geleceğe emin adımlarla yürümesi için kendilerinin de çaba harcadıklarını kaydetti. Baydilli, “Doğukent Mahallemizdeki bu tesisimizde çocuklarımızın boş zamanlarını sporla değerlendirmelerini sağlamak için kurslar açtık. Bu tesisimizde 220 tane evladımız kurslardan istifade ediyor. Ben kurslarımıza katılan kardeşlerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum. Önümüzdeki dönemde burada kadınlar için de aerobik, zumba, plates dersleri de başlayacak. Biz daha sporcu, sağlıklı bir nesil yetişmesi için bu hizmetleri vermeye çalışıyoruz” diyerek çocuklara iyi eğlenceler dileğinde bulundu.

Baydilli ziyarette çocukların velileriyle de sohbet edip taleplerini dinlediler.

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