Baydilli alan çalışmalarını inceledi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Akpiyar Mahallesinde yürütülen kilitli parke döşeme çalışmalarını yerinde inceleyerek gidişat hakkında bilgi aldı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçede yapılan çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. Başkan Baydilli, her mahalleye yaptığı alan gezilerinin yanı sıra mahallelerde yapılan yol çalışmalarını da yerinde inceliyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Akpiyar mahallesinde yapılan kilitli parke döşeme çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Baydilli, yapılan çalışmaların gidişatıyla ilgili bilgi aldı.

Baydilli, “Karaköprü Belediyesi olarak büyümeye oranla bizler de çalışmalarımızı genişletiyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz birçok mahallemizde yoğun çalışıyor ve yeni yolları hizmete sunuyor. Ben de Akpiyar mahallemizde yürütülen çalışmayı inceledim ve bilgi aldım. Yeni açtığımız ve alt yapısı bitmiş olan yollarda kilitli parke döşeyerek yolu tozdan ve çamurdan kurtarıyoruz, vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. İlçemizde sürekli bir alt yapı çalışması durumu da mevcut olduğu için yollar haliyle bozuluyor ancak onları da onarıp yenilemek için uğraşıyoruz. İnşallah sahada çalışan 7 ekibimizin gayretiyle yol sıkıntısı çekmeyen bir Karaköprü oluşturacağız. Bu özverili çalışmalarından dolayı Fen işleri ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Baydilli inceleme esnasında karşılaştığı vatandaşların taleplerini dinleyerek not aldırdı.

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