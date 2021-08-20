Trafik kazasında ayakkabısını kaybeden çocuğa ayakkabı sözü Vali Erin, trafik kazasında yaralanan çocukları ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, dün iş makinesinin öğrenci servis aracına çarpması sonucu yaralanan çocukları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Vali Erin, kazada en sevdiği ayakkabısının kaybolduğunu söyleyen çocuğa ise ayakkabı sözü verdi

Esentepe Çevreyolu kavşağında meydana gelen kazada yaralanarak Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan çocukları ziyaret eden Vali Erin, yaralı çocukların durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı. Çocukları tek tek ziyaret ederek ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Erin, kazada en sevdiği ayakkabısının kaybolduğunu söyleyen çocuğa ise ayakkabı sözü verdi. Çocuklardan 12’sinin hafif şekilde yaralandığını ve sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini veren Vali Erin, iki çocuğun ise daha riskli şekilde yaralandığını ancak hekimlerin müdahalesinin devam ettiğini ve en kısa sürede tüm çocukların sağlığına kavuşmasını beklediklerini söyledi.

Kazada, çocukların yaralanmasından büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Vali Erin, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

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