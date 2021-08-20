Akçakale’de revize çalışması

Akçakale Belediyesi tarafından ilçede deforme olan parke taşları onarılıyor ve kaldırımlarda düzenleme çalışmaları yapıyor.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın talimatları ilçe revizyon çalışmaları ile layık olduğu görüme kavuşuyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçenin muhtelif mahalle ve sokaklarında deforme olan kilitli parke taşları onarılıyor. Kaldırımlarda da düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler tarafından ayda 4 bin metrekare kilitli parke taşının bakım ve onarımı yapılıyor.

Yalçınkaya da vatandaşların üst yapıyı daha rahat kullanabilir için çalışmaların aralıksız süreceğini bildirdi.

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