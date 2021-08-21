Balıklıgöl’de kedi kurtarma operasyonu Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik mekanları arasında yer alan Balıklıgöl’de ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Şanlıurfa’nın en çok yerli ve yabancı turist ağırlayan tarihi ve turistik mekanları arasında yer alan Balıklıgöl’deki bir ağaçta mahsur kalan bir kedi gören güvenlik görevlileri itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi çıktığı yerden indirmek için çalışma başlattı. aracın merdiveniyle yukarı çıkarılan bir itfaiye eri, giydiği eldivenle yaklaşık 4 saattir ağaçta mahsur kaldığı belirlenen kediyi yakalamayı başardı. Aşağı indirilen kediye su içiren itfaiyeciler daha sonra serbest bıraktı. Kedi koşarak gözden kaybolurken çevredekiler ekipleri alkışlayarak kutladı.

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