Şanlıurfa’da ‘çevre dostu’ çalışma

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçe Belediyesi, çevre dostu çalışmaları kapsamında park ve bahçelerde deforme olan bank ve kamelyaların onarımını sağlayarak, ilk günkü görünümüyle hizmete sunuyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ilçede yürüttüğü yeni park, peyzaj ve bakım onarım çalışmalarının yanı sıra geri dönüşüm atölyesiyle de deforme olan ürünleri yeniden kullanıma kazandırıyor. Park ve bahçelerde, kırılan veya deforme olan bank ve kamelyalar ekipler tarafından demontaj yapılarak atölyede onarılıyor. Demir parçalar kaynak yapılıp, yeniden boyanırken; tahta parçalarda eklemeler yapıldıktan sonra yeniden boyanıp, cilalanıyor. Onarım çalışmaları tamamlanan bank ve kamelyalar ekipler tarafından yeniden parklara montajlanıyor.

Onarımı yapılan bank ve kamelyalar parklarda yeni görünümüyle vatandaşların kullanımına sunulurken, yapılan çalışma tasarruf sağlıyor.

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