Irak ve Suriye´de görev alan 6 DEAŞ´lı Şanlıurfa´da yakalandı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA´nın Harran ilçesinde terör örgütü DEAŞ´a yönelik düzenlenen operasyonda Irak ve Suriye'de terör örgütünün üst düzey yöneticileriyle irtibatlı oldukları belirlenen 6 sözde kadı ve istihbarat elemanı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ´a yönelik Harran ile kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Özel hareket polislerinin destek verdiği operasyonda Irak ve Suriye'de örgütün üst düzey yöneticileriyle irtibatlı oldukları belirlenen ve sözde kadı olarak adlandırılan istihbarat elemanı 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise örgütsel doküman ele geçirildi. 6 terör şüphelisinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-08-21 19:16:59
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.