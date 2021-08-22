Suruç'ta trafik denetimleri Polisler kurallara uymayanlara ceza kesti

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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde polisler maske, emniyet kemeri ve ehliyet kontrolü uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada kurallara uymayanlara ceza kesildi.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bölge trafik ekipleri, maske, emniyet kemeri ve ehliyet denetimi yaptı. İlçe girişinde gerçekleştirilen uygulamada araç evrakları, sürücü belgeleri, maske ve emniyet kemeri kontrol edildi. Kontrollerde kurallara uymayan sürücülere ceza kesen polis ekipleri, kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

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