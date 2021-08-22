Şivan Perver´in ağabeyi koronavirüsten öldü

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞİVAN Perver olarak bilinen şarkıcı İsmail Aygün'ün Şanlıurfa´da yaşayan ağabeyi Halil Aygün (74) koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Şivan Perver´in çiftçilikle uğraşan ağabeyi Halil Aygün, 18 gün önce koronavirüse yakalandı. Hastanede tedaviye alınan Aygün, bugün hayatını kaybetti. 10 çocuk babası Halil Aygün´ün cenazesi Siverek ilçesi Kayalı Mahallesi'nde defnedildi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-08-22 16:58:04



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