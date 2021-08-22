Haliliye’de parklar yenileniyor

Haliliye Belediyesi, ilçe genelindeki parklarda yenileme çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, daha yeşil bir ilçe parolasıyla ilçeye yeni yeşil alan kazandırırken, mevcut park ve bahçelerde de onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Paşabağı ve Ahmet Yesevi Mahallelerindeki parklarda başlattığı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler; yenileme yapılan parklarda toprak serimi, bordür döşemesi ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamlamasının ardından aydınlatma sistemlerinin montajı ile mevsim şartlarına uygun yeşillendirme çalışmalarına başlayacak.

Öte yandan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ilçedeki park ve bahçelerde peyzaj çalışmaları kapsamında mevsimsel çiçek dikimlerini gerçekleştiriyor.

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