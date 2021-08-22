Ahır yangınında 25 hayvan telef oldu

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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bir ahırda çıkan yangın sonrası 25 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Hilvan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Faruk Bayrak'a ait ahırda, iddiaya göre, elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Yangın sonrası ahır tamamen yanarken, içerde bulunan 25 küçükbaş koyun da telef oldu. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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