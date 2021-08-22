Fıstık toplarken kalbine isabet eden kurşunla öldü

Şanlıurfa’da bahçede fıstık toplarken kalbine kurşun isabet eden 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Suruç ilçesine bağlı Yaylatepe kırsal Mahallesinde yaşandı. Bahçede fıstık toplayan 8 yaşındaki Mert Yıldırım, henüz nereden geldiği belirlenemeyen kurşunun göğsüne isabet etmesi sonucu yaralandı. Araçla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bölgeye giden jandarma ekiplerinin olayın nasıl yaşandığını ve silahın kim tarafından ateşlendiğini belirlemek için çalışma başlattığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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