Şanlıurfa´da, `yorgun mermi´ isabet eden çocuk öldü

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA´nın Suruç ilçesinde fıstık bahçesinde kalbine `yorgun mermi´ isabet eden Mert Yıldırım (8) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Suruç´a bağlı Yaylatepe Mahallesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte bahçede fıstık toplayan Mert Yıldırım, aniden yere yığıldı. Göğsünden kanlar geldiğini gören yakınları, küçük çocuğu otomobille Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Mert Yıldırım´ın göğsüne yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Ameliyata alınan Yıldırım, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Soruşturma başlatan jandarma, silahlı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-08-22 20:29:38
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.