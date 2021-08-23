Suriye sınırına giden yol asfaltlanıyor

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın “Bu dünyaya açılan yol” dediği bölgede asfaltlama çalışması başladı.

Gümrük Kapısına uzanan ve bölgenin ithalat ve ihracattaki güzergahı olan BolatlarSevimliAkçakale arasındaki yol asfaltlanmaya başladı. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın girişimleri ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün desteği ile yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedeflenirken Başkan Yalçınkaya çalışmaları incelemek için bölgeye gitti. Yüklenici firmadan bilgi alan Başkan Yalçınkaya iş makinası da kullandı. Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Yalçınkaya, "Sınırda yıldız ilçe oluşturma gayretimiz devam ediyor. Allah bize nasip etti Karayollarının 3’üncü bölüm BolatlarSevimliAkçakale arası asfaltlama çalışmaları başladı. Bu yol dünyaya açılan yol, Ortadoğu’nun kapısı, Urfa’nın nefes borusu. Bu sebeple burası dünya standardına uygun bir yol olarak yapıldı. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu yolun buraya çok güzel hizmetleri olacak. Çalışmalarda emeği geçen başta Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. İlçemize, şehrimize hayırlı olmasını Cenabı Hak’tan niyaz ediyoruz" diye konuştu.

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