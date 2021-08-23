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Bölgede tamirci bulamayınca kendi atölyesini kurdu Engelli vatandaş 10 yıldır tekerlekli sandalye tamir ediyor

İHA

Bölgede tamirci bulamayınca kendi atölyesini kurdu Engelli vatandaş 10 yıldır tekerlekli sandalye tamir ediyor

Bozulan elektrikli tekerlekli sandalyesi için bölgede tamirci bulamayan engelli birey, Şanlıurfa’da açtığı dükkanda bölgedeki engellilerin araçlarını tamir ediyor.
Çocuk felci geçiren 40 yaşındaki Hüseyin Şat, her iki bacağı da tutmadığı için hayatını tekerlekli sandalyeye bağlı olarak geçirmek zorunda kaldı. 30 yaşına kadar normal tekerlekli sandalye sayesinde dışarı çıkabilen Şat, daha sonra elektrikli tekerlekli sandalye edindi. Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Hüseyin Şat, 10 yıl önce bozulan elektrikli tekerlekli sandalyesini tamir ettirmek istedi. Bölgede tamirci olmadığını öğrenen Şat, tekerlekli sandalyesinin tamir edilmesi için İzmir’e göndermek zorunda kaldı. Yüklü kargo ve tamir parasının yanı sıra yaklaşık bir ay boyunca evde kalarak tekerlekli sandalyesinin gelmesini bekledi. Tekerlekli sandalyenin tamiri uzun sürdüğü için evden çıkamayan Şat, bölgedeki diğer engellilerin de tekerlekli sandalyelerini tamir ettirmek için batıdaki başka illere gönderdiğini öğrendi.

İşin ustası oldu
İzmir’den gelen elektrikli tekerlekli sandalyesine kavuşan Şat, bir daha bozulduğunda kendisi tamir etmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu tekerlekli sandalyesini tamir etmeyi başaran Hüseyin Şat, engelli olan arkadaşlarının da tekerlekli sandalyesini tamir etti. Talep artınca bir atölye kuran Şat, bölgedeki bütün engellilerin araçlarını tamir etmeye başladı. Yaklaşık 10 yıldır engelli araçlarını tamir eden Şat, hem para kazanıyor hem de engellilere yardımcı oluyor.

Aracı bozulan atölyenin yolunu tutuyor
Engelli bir yakınının arızalanan aracını tamire getiren Mehmet Doğan, “Şanlıurfa’da tek tamirci olduğundan dolayı buraya geliyoruz. Millet dışarıya gidiyor perişan oluyor. Kargo parası ödüyor, git gel yapıyor. Sağ olsun ustamız burada bu servisi açmış, biz de arızalanan aracımızı getirip burada tamir ediyoruz. Bazen şarjı çalışmıyor, bazen aküde sorun oluyor, bazen freni tutmuyor. Bu tür arızaları gideriyor. Fazla bir mesafe sarf etmeden işimizi görüyor. Böyle bir servisin açılmış olması bizim engellilerimiz açısından çok faydalı oldu” dedi.

Kendi aracını tamir ederek başladı
Ortopedik Engelliler Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı Hüseyin Şat, “Kendim çocuk felci geçirdiğim için bedensel engelliyim. 40 yıldır bu kaderi yaşıyorum. Şanlıurfa merkezde ikamet ediyorum. Aynı zamanda Ortopedik Engelliler Dernek başkanıyım. Yıllar önce aklımıza bir proje geldi. Akşama kadar oturmaktansa, kendi arabalarımızın tamirinden başlayıp bu işin ustalığını elde ettik. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyoruz. Daha önce arkadaşlarımız çevre illere, İstanbul, İzmir, Ankara’ya gönderirdi. Arabaları 10 ile 15 gün falan orada kalırdı. Çok fazla bir kargo bedeli vardı. Durdum, düşündüm bir insanın ayaklarını alırsan 10 ile 15 gün boyunca oturarak ne yapar. O yüzden Şanlıurfa ve merkez ilçelerimize hizmet etmek için engelli kardeşlerimiz için bu servisi açtık. Burada yedek parça, satış, servis işlerini yapıyoruz. Demek istediğim herkese göre bir meslek, iş vardır, yeter ki insanlarda azim olsun. Hayatın mücadelesi, yaşamın her türlü zorluğu var. Yorulmadan, çalışmadan, hiçbir şeyin bedeli yok. Şükrediyoruz, elhamdülillah ellerimiz, aklımız yerinde” ifadelerini kullandı.

Engellilere yardımcı oluyor
Açtığı atölye sayesinde kendisi gibi engelli olan insanlara faydalı olduğunu söyleyen Şat, “Hem arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını görüyoruz hem de kendi derneğimizi ayakta tutuyoruz. Kimseye muhtaç olmadan kendi ihtiyaçlarımızı görüyoruz. Balık yemeyi değil de balık tutmayı istiyoruz. Bu konuda yerimiz biraz küçük, belediyelerimiz bizlere biraz destek olursa yani daha geniş, çok amaçlı bir yer olursa daha iyi hizmetlerimiz olur. Bu iş ile aile geçimimizi sağlıyoruz. Hem insanlara faydalı oluyoruz, hem de kendimize faydalı oluyoruz. Yani ben engelleyim deyip bir köşeye sığınıp hayatımızı bitirmeye çalışmıyoruz. Burada bir şeylerle uğraşmayı seviyoruz, arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Arızalı arabalarını getiriyorlar, aynı gün tamir edip kendilerine yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu hizmeti 10 yıla aşkındır sürdürüyoruz. Bu işi Şanlıurfa’da benden başka yapan yok. Tamir için engelli arkadaşlarımız Gaziantep’ten geliyor, Adıyaman’dan geliyor. Bu bölgede sadece biz varız. Bu projeyi de biz başlattık. Daha önce bu mesleğimiz değildi, öğrendik işte. Yeter ki azim olsun” diye konuştu.

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