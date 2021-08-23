Şanlıurfa’da yüz yüze eğitim öncesi okullarda kapsamlı temizlik

Şanlıurfa’da 6 Eylül’de başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesinde öğrencilerin temiz bir ortamda eğitim görebilmesi için kapsamlı çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçe Belediyesi tarafından 6 Eylül’de başlayacak olan eğitimöğretim dönemi öncesi öğrencilerin daha temiz bir ortamda eğitime başlaması için okullarda kapsamlı temizlik ve dezenfekte çalışması yapılıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sınıflar ve koridorlarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştirirken, özellikle okul bahçesi ve merdivenler deterjanlı su ile yıkanıyor. Atakent Mahallesinde bulunan Hacı Abdurrahman Özdemir Ortaokulunda gerçekleştirilen temizlik çalışmasını Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Aslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Murat Yanmaz da takip etti. Aslan, 20212022 eğitim dönemi öncesi Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla okullarda kapsamlı bir temizlik çalışması başlattıklarını ifade ederek, öğrencilerin temiz bir ortamda eğitime başlamasını hedeflediklerini dile getirdi.

Karaköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Murat Yanmaz da Başkan Baydilli’ye ve temizlik işleri ekiplerine yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

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