Bilgi kirliliği Şanlıurfa´yı kırmızıda bıraktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilgi kirliliği Şanlıurfa´yı kırmızıda bıraktı

DHA

Bilgi kirliliği Şanlıurfa´yı kırmızıda bıraktı


Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA, aşılamada 'çok yüksek riskli' kategorisinde 'kırmızı' renkte kalan tek il oldu. Tabip Odası Başkanı Osman Yüksekyayla, kentte aşı karşıtlığının en büyük nedeninin sosyal medyadaki bilgi kirliliği olduğunu belirterek, "Aşının kısırlık yaptığı, kalp krizi yaparak ölüme neden olduğu, aşının ilerde insanların ölümüne yol açacağı şekilde bilimsel hiçbir dayanağı olmayan açıklamaların Şanlıurfa´da ciddi karşılık bulduğunu görüyoruz" dedi.
Şanlıurfa, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan aşılamada, Türkiye´de 81 ilden kırmızı renkte kalan tek il oldu. Aşılamanın düşük olduğu kentte, koronavirüse yakalananların sayısı artarken, yoğun bakım servislerinde doluluk oranında da yükselme olduğu belirtildi. Kent merkezi ve ilçelerde vatandaşları aşılamak için çeşitli kampanyalar ve çekilişler düzenlenmesine rağmen aşı olmayanların sayısının fazlalığı risk oluşturmaya devam ediyor.
VAKALAR ARTIYOR
Kentte, aşılamada istenilen seviyeye ulaşılmadığını belirten Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Osman Yüksekyayla, "Aşılamada son sırada gelen iliz. Bir türlü aşılama oranımız istediğimiz seviyeye ulaşmıyor. Bunun sonucu olarak da vakalar artıyor. Şu an hem vaka sayılarımızda artış var hem de aşılama oranımız düşük. Netice olarak da hastanelerde servisler ve yoğun bakımlarımız ciddi oranda dolmaya başladı. Covid olmayan servisleri tekrar yoğun bakıma çevirmeye başladık. Bu çok önemli bir sorun. Covid´le ilgili ölümler ve yoğun bakım hastaları devam ederken, diğer yandan da Covid olmayan ama yoğun bakım ihtiyacı olan hastalarımıza yer bulmakta zorlanıyoruz. Özellikle kalp krizi, beyin kanaması geçiren, trafik kazası, yüksekten düşme gibi acil müdahale gerektiren hastalarımıza yer bulmakta zorlanıyoruz. Bunu durdurmanın yolu da aşılama oranını arttırmaktan geçiyor" diye konuştu.
'AŞI KARŞITLIĞININ EN BÜYÜK NEDENİ BİLGİ KİRLİLİĞİ'
Yüksekyayla, aşı karşıtlığının en büyük nedeninin, özellikle sosyal medyada dolaşan kirli ve yanlış bilgiler olduğunu vurguladı. Aşının kısırlık yaptığı, kalp krizi yaparak ölüme neden olduğu gibi asılsız bilgilerin olduğunu belirten Yüksekyayla, "Aşılama ilk başladığı zaman maalesef aşı sayısındaki yetersizlikten dolayı tüm toplumu aşıya açamadık. Bir aşı seferberliği durumu oluşmadı. Önce 80 yaşından başladı ve bu süreç her defasında 5 yaş aşağıya indi. Biz aslında ülkede aşılama kapasitemize haziran ayında ulaştık. 2 aydır günde 1 milyon doz civarı aşı yapılıyor. Öncesindeki bu aşı yokluğu insanların aşı seferberliği duygusunu azalttı. Bu arada Covid geçirenler oldu. Covid geçirdiği için aşı olmayanlar oldu. Diğer taraftan, çelişkili ifadelerin mutlaka etkisi oldu. Ancak Şanlıurfa´da bizim gözlemimize göre, aşı karşıtlığının en büyük nedeni özellikle sosyal medyada dolaşan kirli ve yanlış bilgilerdir. Aşının kısırlık yaptığı, kalp krizi yaparak ölüme neden olduğu, aşının ilerde insanların ölümüne yol açacağı şekilde bilimsel hiçbir dayanağı olmayan açıklamaların Şanlıurfa´da ciddi karşılık bulduğunu görüyoruz. Biz bunu defalarca belirttik. Aşı kesinlikle kısırlık yapmıyor. Aşıya bağlı ölüm, yayınlanan yayınlarda neredeyse yok. Tabi bu kafa karışıklığını gidermenin bir yolu Bakanlığın elinde milyonlarca dozluk aşı bilgisi var. Türkiye´de on milyonlarca aşı yapıldı. Bu aşılara bağlı bir yan etkinin olup olmadığı toplumla şeffaf bir şekilde paylaşılırsa çok ciddi etkisi olacaktır" ifadelerini kullandı.
'YOĞUN BAKIMDA DOLULUK ORANI YÜZDE 70´İ GEÇTİ'
Şanlıurfa´daki yoğun bakımlarda doluluk oranının yüzde 70´i geçtiğini kaydeden Yüksekyayla şunları söyledi:
"Vaka sayısının aratmasıyla yeni yoğun bakım servisleri açıyoruz. Covid için açtığımız yoğun bakımlar çok hızlı doluyor. Şu an ilçelerde de yoğun bakım servislerini tekrar açmaya başladık. Aslında bayram öncesi ilçelerimizdeki yoğun bakımlar, merkezdeki birçok yoğun bakım servisleri kapatılmıştı. Covid´ten temiz yoğun bakıma dönmüştü ama bayram sonrası tekrar bu yoğun bakımları açmak zorunda kaldık. Vaka sayısı da giderek artıyor. Yoğun bakım hasta sayısı giderek artıyor. Delta mutasyonunun etkisiyle özellikle mutasyonlu hasta sayısı giderek artıyor. Önümüzdeki günlerde ciddi bir problem olacak. En son açıklanan rakam yüzde 70´ti ama bu oran giderek artıyor. Maalesef yoğun bakımda yatan hastalarımızın büyük kısmı 2 doz aşısını tamamlamamış hastalardan oluşuyor. Geçen gün yapılan açıklamada da hayatını kaybedenler içinde hiç aşısını tamamlamış hastanın olmadığı belirtildi. Bizim de gözlemimize göre, hem servislerde hem yoğun bakımlarda yatan hastaların yüzde 90´ı aşısızlardan oluşuyor. Türkiye´de aşılamada son sırada Şanlıurfa´nın yer almasının ardından kent merkezindeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan yoğunluk, gece gözler önüne serildi. Hastanenin yatan servisler ve yoğun bakım ünitesinin bütün ışıklarının yanması koronanın ciddiyetini ortaya koydu."DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-08-25 14:35:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Caddeye doğru hareket eden bebek arabasını market çalışanı yakaladı
YEREL HABERLER Caddeye doğru hareket eden bebek arabasını market ...
Halfeti’ye modern mezbahane kazandırılıyor
YEREL HABERLER Halfeti’ye modern mezbahane kazandırılıyor
Suruç kırsalında asfalt yol çalışması
YEREL HABERLER Suruç kırsalında asfalt yol çalışması
Haliliye Belediyesi ile geçmişe yolculuk yaptılar
YEREL HABERLER Haliliye Belediyesi ile geçmişe yolculuk yaptılar
Karaköprü’de kapalı yüzme havuzu çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Karaköprü’de kapalı yüzme havuzu çalışmaları sürüyor
Şanlıurfa’da yüzlerce gıda ürününe el konuldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da yüzlerce gıda ürününe el konuldu
Anne çocuklarını hortumla su sıkarak serinletti
YEREL HABERLER Anne çocuklarını hortumla su sıkarak serinletti
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 yaralı
Fıstık bahçesinde ölen Mert, kazara kendini vurmuş
YEREL HABERLER Fıstık bahçesinde ölen Mert, kazara kendini vurmuş
Göbeklitepe Başkanlık Kupasında finalistler belirlendi
YEREL HABERLER Göbeklitepe Başkanlık Kupasında finalistler ...
Hacıhıdır Barajı'nda su seviyesi düştü
YEREL HABERLER Hacıhıdır Barajı'nda su seviyesi düştü
Şanlıurfa’da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı
Haliliye yollarında asfalt çalışması
YEREL HABERLER Haliliye yollarında asfalt çalışması
Şanlıurfa’da yüz yüze eğitim öncesi okullarda kapsamlı temizlik
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da yüz yüze eğitim öncesi okullarda ...
Bölgede tamirci bulamayınca kendi atölyesini kurdu Engelli vatandaş 10 yıldır tekerlekli sandalye tamir ediyor
YEREL HABERLER Bölgede tamirci bulamayınca kendi atölyesini ...
Suriye sınırına giden yol asfaltlanıyor
YEREL HABERLER Suriye sınırına giden yol asfaltlanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.