Şanlıurfa’da tarlada çalışmaya giden kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde tarlasına çalışmaya giden bir kişi ölü bulundu.

Olay, Şanlıurfa’nın Bozova İlçesine bağlı Kılçık Mahallesinde bulunan bir tarlada meydana geldi. İddiaya göre, kendi tarlasına çalışmaya giden 56 yaşında İmam Şahin (56), yakınları tarafından hareketsiz bir şekilde bulundu.

Yakınları tarafından Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Şahin'in kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonucu işlemleri için soruşturma devam ediyor.

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