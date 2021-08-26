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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaköprü Belediyesi'nden vergi yapılandırması için uyarı

İHA

Karaköprü Belediyesi'nden vergi yapılandırması için uyarı

Karaköprü Belediyesi emlak, ÇTV, ilan ve reklam, kira ve ecrimisil vergileri ile diğer ilgili vergileri yapılandırmak için son günün 31 Ağustos olduğunu hatırlatarak, işlemlerin son güne bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu
Karaköprü Belediyesi vatandaşların kendilerine olan borçlarını yapılandırarak ödemede kolaylık sağlayan yapılandırma kanunundan yararlanması konusunda çağrıda bulundu. 7326 numaralı, 'bazı alacakların yeniden yapılandırılması' kanunu kapsamında yapılacak olan vergi yapılandırması ile vatandaşlar belediyeye olan ve biriken borçlarını yapılandırarak ödemede kolaylık yaşayacak.
Karaköprü Belediyesi Emlak ve İştirakler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, önceki dönemlere ait beyana dayanan vergiler, bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamlarının bu yapılandırma kapsamına girdiği bilgisi verildi. 31 Ağustos 2021 tarihinin yapılandırma için son gün olduğu da hatırlatılırken, yoğunluk oluşmaması için işlemlerin son güne bırakılmaması konusunda uyarılarda bulunuldu. Vatandaşlar, yapılandırma fırsatından yararlanarak birikmiş borçlarını yapılandırabilecek ve ödemede kolaylık yaşayacak.
Borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar Karaköprü Belediyesi ana binasında bulunan tahsilat veznelerinden ve www.karakopru.bel.tr internet sitesinde bulunan ebelediye sekmesinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Konu ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşların belediyenin www.karakopru.bel web sitesi ile 444 9 657 numaralı Beyaz Masa biriminden bilgi alabileceği belirtildi.

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