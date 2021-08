Ceylanpınar Antep Deresi'nde temizlik ve ilaçlama çalışmaları başladı

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’nun talimatı doğrultusunda, kötü görüntü ve çevreye yaydığı koku ile vatandaşlara rahatsızlık veren Antep Deresi'nde temizlik çalışmaları başlatıldı.

Ceylanpınar ilçe merkezinin ortasından geçen yaklaşık 8 kilometrelik Antep Deresi'nde Ceylanpınar Belediyesine ait Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından temizlik çalışması başlatıldı. Sürdürülen çalışmalar ile yaz mevsimi dolayısıyla kötü kokulara neden olunmaması ve derenin temiz kalması için temizlik çalışmaları sürdürülüyor.



Yaz ve kış mevsiminde her ay periyodik aralıklarla temizlik çalışmalarının yapıldığı derede belediye ekipleri kısa sürede çalışmalarını tamamlamayı hedefliyor. Derede başlatılan çalışmalarda vinç yardımıyla dere yatağına indirilen küçük kepçelerle temizlik çalışmaları yapılıyor. Küçük kepçeler yardımıyla toplanan çöp ve çamur yığınları, büyük kepçeler tarafından kamyonlara doldurularak çöp alanlarına taşınıyor.



Bir yandan Antep Deresinde temizlik çalışmaları sürerken, diğer yandan ise çalışmalarının tamamlandığı alanlarda ise tazyikli su ile yıkama işlemleri gerçekleştiriyor. Ayrıca sağlık işlerine bağlı ekipler, Antep Deresini bir baştan diğer başa mikrop ve haşerelerin üremesine karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.



Ceylanpınar Belediye Başkan Vekili Übeyt Kurt, Belediye Başkan Yardımcısı Adil Yıldırım ve Destek Hizmetler Müdür Vekili Adnan Daşkıran Antep Deresinde sürdürülen temizlik ve ilaçlama çalışmalarını inceledi. Ayda bir defa temizlik ve ilaçlama çalışmalarının yapıldığını belirtinde Ceylanpınar Belediye Başkan Vekili Übeyt Kurt, "İlçemizin ortasından geçen yaklaşık 7 buçuk kilometre civarında olan ve 8 mahallemizi ilgilendiren Antep Deresinin temizlik çalışmasını yerinde görmek için buradayız. Biz elimizden geldiğince en az ayda bir defa buranın temizliğini yapmak amacıyla milletimize daha sağlıklı bir yaşam sağlamak oluşturmak için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen tüm personele birim müdürlerine, destek hizmetlerine çok teşekkür ediyorum" dedi.



Yaklaşık 8 ay içerisinde 10 defa Antep Deresinde temizlik çalışmalarının yapıldığını belirten Ceylanpınar Belediyesi Destek Hizmetler Müdür Vekili Adnan Daşkıran, "İlçemizin tam orta bölgesinde ve çok ikamet eden kendi arasında barındıran Antep deresinin 23’üncü gününde olan temizliğe yeniden girmek zorunda kaldık. Yaptığımız incelemeler sonucu kanalizasyon borularında meydana gelen tıkanmalarla birlikte dereye akıntıya neden olduğunu gördük. Konu ile ilgili ŞUSKİ Genel Müdürlüğünü arayarak gerekli istişarelerde bulunduk. İlçemiz den sorumlu ŞUSKİ Müdürümüzü de çağırdık, sahada bugün tespitlerimizi yapıyoruz. Bu durumu tutanak altına alacağız. Çünkü bu sağlığı tehdit edecek bir unsur bu su birikintisiyle beraber her ne kadar biz belediye olarak önlemlerimizi alsak da akıntı sürekli daha da güçlenecek. Bu sefer taşkın olan dere kendi özelliğini kaybedip kanalizasyonu resmen sanki taşıyormuş gibi bir dere haline gelmiş bir vaziyet almış durumda. ŞUSKİ çok yakın bir zamanda acil bir şekilde ekiplerini göndererek sahada gerekli tespitleri yapacaklarını bildirdiler. Halkımızın da bu konuda dereye daha önceden de bahsettiğimiz gibi çöplerini dökmemelerini istiyoruz. Deremiz resmen bir çöp vaziyeti almış çöp konteynerleri her evin önünde var. Yani oraya çöplerini döksün dereye dökmesinler. Çünkü dereye döktükleri zaman bu sefer bir birikintiye neden oluyor. Halkımız da tekrar bunu dile getiriyoruz. Derimizin bugün itibariyle 10 uncu temizliği. 2021 yılında 10 defadır, gelip giriyoruz ve temizliğimizi yapıyoruz. Gerekirse 50 defada 100 defada yaparız. Ancak buna neden olan şeylerden kaçınmamız lazım. Çünkü sağlık çok önemli. Bizde sağlığı önemsiyoruz. Başkanımız da önemsiyor ve bu konuda ekip olarak hepimiz sahadayız ve gerekenin yapılmasının takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.



Selahattin Eyyubi Mahalle Muhtarı Murat Burgan ise, "Yaklaşık 23 gün önce Antep Deresini tekrar başkanımla beraber geldik, yerinde inceledik, temizliği yapıldı. Yalnız maalesef 23 gün geçtikten sonra dere eskisinden daha kötü oldu. Bugün yaptığımız tespitlerden ŞUSKİ’den kaynaklı kanalizasyon suyu akıyor, bunları tespit ettik. ŞUSKİ müdürlüğüne bildirdik. Onlar da en kısa sürede gelip buraya müdahale edecekler. İnşallah daha temiz olacak. Bu suyu tüketirsek inşallah burası çok temiz olacak. Bir diğer sebep de vatandaşlara sesleniyorum, lütfen çöplerimizi dereye atmamaya çalışalım. Dere başlarında çöp konteynerlerimiz var, dereye atacağımıza oraya atalım. Hem burada oturan vatandaşlarımız için hem içeride kalan vatandaşlarımız için zaten zor bir süreçten geçiyoruz. Hastalık var, bunun önüne geçmek için temizliğe çok dikkat etmemiz gerekiyor. Lütfen vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz" diye konuştu.

