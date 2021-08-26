Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da otomobilin çarptığı ehliyetsiz motosikletin sürücüsü Mehmet Ölmez (15), yaşamını yitirdi.
Eyüpkent Mahallesi'nde, kent merkezine doğru giden S.Y.´nin kullandığı plakasız otomobil ile ehliyetsiz Mehmet Ölmez (15) yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada Ölmez, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Mehmet Ölmez, yaşamını yitirdi.
Ölmez´in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırılırken, gözaltına alınan otomobil sürücüsü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-08-26 14:25:53
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