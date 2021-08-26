Karaköprü’de parklar bakımla güzelleşiyor

Karaköprü Belediyesi sıcak havalarda vatandaşların parklarda daha fazla vakit geçirmesi nedeniyle parklarda çim biçme, temizlik ve bakım çalışması yapıyor

Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında sıcak hava nedeniyle vatandaşlar için alternatif yaşam ve dinlenme alanı olan parklarda çim biçme, temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirerek daha güzel ve temiz parkları vatandaşlara sunuyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatı doğrultusunda ilçedeki tüm parklarda program dahilinde çim biçme ve temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler, çim biçme çalışmalarının yanı sıra vatandaşların daha rahat ortamlarda vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla parklardaki bank, oyun grubu, fitness grubu gibi malzemelerin bakım ve onarımını gerçekleştiriyor.

Vatandaşların parkları sorunsuz bir şekilde kullanması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri mevcut parklarda düzenlemeler yaparken ilçeye yeni parklar kazandırmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

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