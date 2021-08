Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeliler ve yabancılarla uyum toplantısı

Şanlıurfa’da yaşayan 450 binden fazla Suriyeli geçici sığınmacı ile diğer milletlere mensup yabancıların kamu düzeni ve sosyal uyumlarını artırmaya yönelik toplantılardan biri daha yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla, Valilik konferans salonunda Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, İl Göç İdaresi Müdürü Fatih Işık, kamu kuruluşlarının yabancılarla ilgili hizmetlerinden sorumlu olan idarecileri ve Şanlıurfa’da yaşayan başta Suriyeli olmak üzere yabancıların kanaat önderleri, din adamları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, Şanlıurfalıların hoşgörüsü, misafirperverliği ve kadirşinaslığı nedeniyle misafir ettiği yabancılarla ilgili bugüne kadar ciddi bir sıkıntı yaşamadığını söyledi. Ancak bu durumun, hiçbir sıkıntı olmadığı anlamına da gelmediğini belirten Çetinkaya, başta sağlık olmak üzere eğitim, istihdam ve benzeri konularda çözülmesi gereken çok sayıda konu olduğunu, bunun başında da yabancıların sosyal uyumunu sağlamak geldiğini söyledi.

Bu sorunların çözümü için Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Şanlıurfa’daki yerel idarelerin büyük bir gayret içerisinde bulunduğunu ifade eden Çetinkaya, sorunların çözümü için sık sık misafirlerle ve onların temsilcileriyle bir araya geldiklerini, bugün de Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok’un katılımıyla bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok da, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bazı özel mesajlarını Şanlıurfa’da yaşayan misafirlere aktarmak için burada bulunduklarını ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti’nin, İçişleri Bakanlığı’nın ve Türk halkının yabancıları misafir etmedeki hassasiyetleri ve yabancıların bu hassasiyetlere uyumu konusu üzerinde durdu. Türkiye’de ve Şanlıurfa’da yaşayan yabancıların, başta çocuklarının eğitim sistemine dâhil edilmesi olmak üzere kamusal diğer kurallara uyumlarının çok hassas bir konu olduğunu kaydeden Dr. Gökçe Ok, kamu düzenine, kanunlara ve toplum huzurunu kaçıranlara hoşgörü ile yaklaşmayacaklarını, gerek Türk vatandaşlarından, gerekse yabancılardan bu gibi kişilerin yakalanarak adalete teslim edileceğini, cezalandırılacaklarını ve yabancıların kimliklerinin iptal edilerek sınır dışı edileceklerini söyledi.

Suriye halkıyla Türklerin kardeşlik hukuku olduğunu ifade eden Dr. Gökçe Ok, “Dünümüz birdi, bugünümüz bir. Allah’ın izniyle yarınımız da bir olacaktır. Şam’ın Şanlıurfa’dan, Lazkiye’nin İzmir’den hiçbir farkı yoktur. Bunu unutursak, Fırat Kalkanında, Zeytin Dalında şehit düşmüş çocuklarımızın yüzüne bakamayız. Bunu unutursak, Çanakkale’de koyun koyuna yatan Şamlı Hafız Tevfik ile Bigadiçli Hüseyin’in hakkını ödeyemez, yüzüne bakamayız” şeklinde konuştu.

Toplantının kapanışında bir değerlendirme yapan Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, Türkiye’nin dış politikası hakkında katılımcılara önemli bilgiler verilen bu toplantı vesilesiyle, Şanlıurfa için de önemli olan hususlara atıfta bulundu.

Şanlıurfa’da yaşayan yabancıların kanaat önderleri arasında sağlıklı bir diyalog ve koordinasyon sağlanması gerektiğini, duyulan bir bilginin öncelikle kendileri arasında teyit edilmesi gerektiğini ve kendileriyle de irtibat içerisinde olmaları gerektiğini söyledi.

Yabancıların, Türkiye’nin ve Şanlıurfa’nın hassasiyetlerine saygı duyması, kışkırtıcı söz ve davranışlardan kaçınmalarının önemine değinen Çetinkaya, “İlimizde de mülteciler ile ev sahibi toplum arasında zaman zaman bazı hadiseler yaşanabiliyor. Bu durumlarda yatıştırıcı ve sağduyulu üslubu terk etmememiz gerekiyor. Sosyal davranış ve nezaket kurallarına uyum konusuna da dikkat çeken Çetinkaya, gece geç saatlerde dışarıda dolaşmama, gençler ve çocukların zararlı alışkanlıklardan korunması, uyuşturucu ve fuhuş konusuna da değindi. Bu gibi konulara Suriyeli yabancıların da bulaşmasından büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Çetinkaya, “Çocuklara dini ve modern bilimlerin verilmesi konusunda ciddi bir gayret gösterilmesi gerekiyor. Onlara doğru bilgiyi vermemiz gerekiyor ki, doğru davranışı bekleyelim” diye konuştu.

Şanlıurfa’da yaşayan mültecilerin Türkçe dil eğitimine de önem vermeleri gerektiğine değinen Çetinkaya, “2012 yılından bu yana Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeliler var. Dil, entegrasyonu sağlayan en önemli araçtır. Yaşadığınız ülkenin dilini biliyor olmak, bizden çok sizlere yarar sağlayacaktır.” diyerek, Suriyelilerin Türkçe dil kurslarına, meslek edindirme faaliyetlerine katılmalarının önemli olduğunu söyledi.

Toplantı, katılımcıların değerlendirmeleri ve soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.

