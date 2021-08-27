Gençlerin uğrak yeri Karaköprü okuma evleri

Karaköprü Belediyesinin eğitime kazandırdığı okuma evleri sınavlara hazırlanan ve ders çalışan gençlerin uğrak yeri haline geldi.

Karaköprü Belediyesinin eğitime katkı sağlamak amacıyla ilçeye kazandırdığı okuma evleri ile halk kütüphanesi sınavlara hazırlanan ve sakin bir ortamda ders çalışmak isteyen öğrencilerin uğrak yeri oldu. Atakent, Esentepe, Seyrantepe ve Doğukent mahallelerindeki okuma evine gelen öğrenciler temiz ve sessiz bir ortamda ders çalışma fırsatı bulurken, bu hizmeti kendilerine sunan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye teşekkür ettiler. ALES, YKS, KPSS, TUS ve YDS gibi sınavlara hazırlanmak için okuma evlerinde ders çalışmayı seçen öğrenciler burada sessiz bir ortamda ders çalışırken, ücretsiz internet hizmetinden de faydalanarak ders videoları izleyebiliyorlar.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ülkenin geleceğini şekillendirecek olan gençlerin eğitiminin önemli olduğuna değinerek bu eğitim sürecine bir nebze katkı sunmak için bu hizmeti verdiklerini kaydetti.

Okuma evlerinden faydalanan gençler de bu hizmet için emeği geçenlere teşekkür etti.

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