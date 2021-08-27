Hastane bahçelerindeki sahipsiz çantalar tedirgin etti

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da hastane bahçesinde unutulan çantalar, tedirginliğe neden oldu. Biri fünye ile patlatılan çantalardan kirli elbiseler çıktı.

Viranşehir Devlet Hastanesi´nin bahçesinde sabah saatlerinde sahipsiz çantayı görenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen polisler, bahçede güvenlik önlemleri aldı, acildeki hasta ve vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Çağrılan bomba imha uzmanı, şüpheli çantayı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Çantanın içinden kirli elbise ve çamaşır çıktı.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde de şüpheli çanta paniği yaşandı. Hastanenin Acil Servis Polikliniği önüne bırakılan 2 şüpheli çanta, polis ekiplerinin dikkatini çekti. Bir süre çanta sahibinin gelmesini bekleyen ekipler, acil girişini boşaltarak vatandaşları uzaklaştırdı. Olay yerine çağrılan uzman ekiplerin çantalarda yaptıkları incelemede kirli elbise çıktı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-08-27 13:42:09



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