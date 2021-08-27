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Şanlıurfa’da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

İHA

Şanlıurfa’da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Şanlıurfa’da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Bozova yolunun Kızlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücü ve plakaları öğrenilemeyen Renault marka iki otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada, H.D. (15), F.D (18), N.D. (9), A.D. (35), İ.Y. (36) ve A.Y. (32) yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine giden 112 acil servis ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3’ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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