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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakim ve hekim kardeşlerden eğitime destek ziyareti

İHA

Hakim ve hekim kardeşlerden eğitime destek ziyareti

Akçakaleli hakim ve hekim kardeşler Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’yı ziyaret ederek eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.
Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Muhsin Muslu ile Adana Şehir Hastanesi İç Hastalıklar Uzmanı Mustafa Muslu kardeşler Başkan Yalçınkaya ile makamında görüştü. Hakim ve hekim kardeşler ziyarette Başkan Yalçınkaya’ya eğitime verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederken, Başkan Yalçınkaya da yapılan ve yapılacak eğitim projeleri hakkında bilgi verdi.
Eğitime çok değer vermeliyiz
Ziyaret dair açıklamalarda bulunan Başkan Yalçınkaya, “Bölgemizin çok kıymetli iki tane evladı, birisi doktor, birisi de hakim. Bize nezaket ziyaretinde bulundular. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ben de başından beri söylüyorum ülkeyi düzeltecek olan aydınlardır, yetişmiş insandır. Yetişmiş insan her zaman bölgenin kaderini belirleyecek. Eğitime çok değer vermeliyiz. Burada 50 bin çocuk var. Altın, yakut değerinde bu çocukları buradaki eğitimcilerin işlemesi lazım. Biz de dershane eğitimi verdik. İsteriz ki hakim, hekim olsunlar. Bu gayretle çalışıyoruz. Bu kardeşlerimiz ilçemizden çıkmış iki vatan evladı. Buradaki çocuklarımıza inşallah bir rol model olurlar. Pandemi hafiflerse buradaki çocuklara konferans vermek suretiyle kardeşlerimizi davet edeceğiz. Kendi hayat tecrübelerini çocuklara anlatsınlar ki çocukları biraz daha gayret, biraz daha çaba, biraz daha hedefe doğru götürebilelim. Ziyaretlerinden dolayı güzel kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hayatlarında da başarı, hep başarı diliyoruz” diye konuştu.
Ziyaretin sonunda Başkan Yalçınkaya misafirlerine Akça Kadınlar Üretiyor Projesi kapsamında üretilen Urfa biberlerini hediye etti.

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