Şanlıurfa Valisi Erin'in babası koronavirüsten hayatını kaybetti

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin'in babası emekli imam Mehmet Erin (79) koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bir süre önce rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Vali Abdullah Erin'in, babası emekli imam Mehmet Erin, durumu ağırlaşınca Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Tedavisi süren Erin, öğle saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölümü ile ailesi ve sevenlerini yasa boğan Mehmet Erin'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Mardin'e gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-08-28 18:13:06
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