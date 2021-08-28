Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

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Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA´da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Senem Başkaldıran (44), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza öğle saatlerinde Sancaktar Mahallesi'nde Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Senem Başkaldıran'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Başkaldıran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-08-28 18:22:23



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