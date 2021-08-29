Eyyübiye Belediyesi ayakkabı fabrikası kuruyor

Eyyübiye Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen istihdam seferberliği programı kapsamında, yüzlerce kişiye istihdam sağlayacak ayakkabı fabrikası için ihale ilanına çıktı.

Genç nüfusun en fazla olduğu bölgelerin başında gelen Eyyübiye’de, istihdam seferberliği devam ediyor. Rutin belediyecilik çalışmalarının yanı sıra istihdam projeleri de yürüten Eyyübiye Belediyesi, yüzlerce kişiye istihdam sağlayacak ayakkabı fabrikası için ihale ilanına çıktı. Toplam 5 bin 171 metrekare alanın 3 bin 608 metrekarelik kapalı alanında inşa edilecek kompleks bir tesis olarak inşa edilecek. Teknolojik imkanlar göz önüne alınıp, büyütülebilir ve genişletilebilir özelliklere sahip olan fabrika, enerji çeşitliliğine de uygun bir şekilde yapılacak.

13 Eylül’de ihalesi yapılacak olan fabrikayla ilgili açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,” İstihdam seferberliğimiz devam ediyor. Öz kaynaklarla yapılacak fabrikanın ihale ilanına çıkıldı. İnşallah kısa süre içinde yapım çalışmalarını başlatıp, hizmete sunacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu oldun” diye konuştu.

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