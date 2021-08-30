Kafası soba borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

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Şanlıurfa'da kafası soba borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezindeki bir evde yavru kedinin kafası soba borusuna sıkıştı. Çevredekilerin müdahalesine rağmen kurtarılamayan kedinin durumu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi. Ekipler, kedinin kurtarılması amacıyla çalışma başlattı. Yavru kediye zarar gelmemesi için titiz bir çalışma gerçekleştiren ekipler, yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından kediyi sıkıştığı yerden soba borusunu keserek kurtardı. Ekiplerin su verdiği kedi, daha sonra sahibine teslim edildi. Kedi sahibi, ekiplere teşekkür etti.

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