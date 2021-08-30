Şanlıurfa’da terör operasyonu: 2 tutuklama

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK’ya yardım yataklık ederek eleman kazandırdığı iddiasıyla bir derneğe yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, “PKK/KCKPYD/YPG terör örgütüne üye kazandırdığı, yardım ve yataklık ettiği” iddiasıyla Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Aileler ile Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği’ne (MEBYADER) operasyon düzenledi. Operasyonda MEBYADER yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiklerine, terör örgütü adına işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunduklarına ve geçmiş dönemde PKK/KCKPYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiklerine dair haklarında bilgi bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.