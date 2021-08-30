Şanlıurfa protokolünden Zafer Bayramı mesajı

Şanlıurfa’da il protokolü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.



Tarihe adını altın harflerle yazdıran bir zaferin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünü kutlayan Beyazgül, “Vatan için canını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. 30 Ağustos 1922’de kazanılan büyük zafer, şanlı milletimizin eşsiz destanlarından biri olarak tarihteki yerini almıştır. Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde kazanılan ve kurtuluş savaşımızın başarıya ulaşmasında en önemli etken olan bu büyük zaferin ardında milletimizin istiklal ve hürriyet aşkı ile kahraman ordumuzun cesaret ve fedakarlığı vardır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Canpolat’tan 30 Ağustos Zafer Bayramı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Zafer günü, Türk milletinin iradesine, onuruna, bağımsızlığına asla zincir vurulamayacağının dünya tarihine ders olarak geçtiği gündür. Bu vesileyle, ‘vatanın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünü’ bizlere miras bırakan şüheda ecdadımızı ve Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle anıyorum. Bağımsızlık, onurlu milletimizin asla yıkılmayacak iradesinde daima var olacaktır. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Kuş, “Milli birlik ve beraberliğimizin sembolü haline gelen 30 Ağustos'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini daha da sağlamlaştıran bir zafer elde edilmiştir. Tarih boyunca milletimizin birlik ve beraberliğini yıkmaya yönelik tüm girişimler milletimizin dirayetli duruşuyla başarıya ulaşamamıştır. 30 Ağustos Zaferi vesilesiyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, vatan ve bayrak uğruna şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum” dedi.

Yalçınkaya’dan 30 Ağustos

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Birlik ve beraberlik içinde bağımsızlığımızdan hiçbir zaman ödün vermeyeceğiz” dedi.

Yalçınkaya 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Birlik ve beraberliğe dikkat çeken Yalçınkaya mesajında, “Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, 30 Ağustos 1922’de Başkomutanlık Meydan Savaşı zaferle taçlandı. Anadolu’muz işgalden kurtarılarak milli mücadele ruhu ile milletimiz tüm dünyaya bağımsızlığından asla vazgeçmeyecekleri mesajını verdi. Dün olduğu bugün de bizler birlik ve beraberlik içinde bağımsızlığımızdan hiçbir zaman ödün vermeyeceğiz. Bu vesile ile tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum" dedi.

Baydilli'den Zafer Bayramı mesajı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Baydilli mesajında, '30 Ağustos 1922' de kazanılan zafer bitmek üzere olan, artık kendine gelemeyeceği düşünülen bir milletin inanç ve azimle küllerinden yeniden doğuşunun, umutların tükeneceği noktada muhteşem bir dirilişe imza atmasının sembolüdür. 30 Ağustos 1922'de ise kimsenin beklemediği bir azim ve mücadele gösteren milletimiz askeriyle, kadınıyla, köylüsüyle, genciyle destansı bir mücadele vererek 'Ya istiklal ya şehadet' demiştir. Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Şanlıurfalı ve Karaköprülü hemşerilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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