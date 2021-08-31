Şanlıurfa’da 7 çocuk annesi kadın kocası tarafından canice öldürüldü Olayın yaşandığı ev görüntülendi

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

Şanlıurfa’da cani koca tartıştığı 7 çocuk annesi eşinin ellerini bağlayıp su dolu plastik leğende boğarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Ahmet T., (46) 7 çocuk annesi eşi Hediye Tağmat (40) ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. İddiaya göre Ahmet T., ellerini bağladığı eşinin kafasını odada bulunan su dolu plastik leğene bastırarak boğdu. İddiaya göre polisi arayan şahıs, eşini öldürdüğünü söyledi. Olay yerine giden polis ekipleri, yerde elleri bağlı halde yatan kadını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken gözaltına alınan cani koca ise çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın nasıl yaşandığını bilmediklerini söyleyen yakınları, ailede kimsenin çalışmadığını ve çocukların ortada kaldığını belirtti.

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