Şanlıurfa´da taşlı sopalı kavga kamerada

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Akçakale ilçesinde yol ortasında iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Adnan Menderes Mahallesi'nde cadde ortasında husumetli olduğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, tarafların yakınlarının da katılımıyla taş, sopa ve demir çubukların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı, caddedeki 3 otomobil de hasar gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerin ardından polis, kavgaya karışanları gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-08-31 14:12:38



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