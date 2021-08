Halfeti’de lokanta ve teknelerde denetim

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Halfeti’de bulunan yüzer duba restoranlarda ve teknelerde bir dizi denetim gerçekleştirdi.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ilgi odağı olan Sakin Şehir Halfeti’ye gelen misafirlerin güvenliği, refahı ve huzuru için denetimlerini sürdürüyor. Büyükşehir zabıta ekipleri, ilçede bulunan restoranlarda fiyat tarifesi denetimi yaparken gezi teknelerinde ise olası bir kaza durumunda hayat kurtaracak önlemlerin alınıp alınmadığını denetledi. Tekneler aracılığıyla Halfeti’nin eşsiz doğal güzelliklerini görme fırsatı bulan misafirlere de maske ve mesafe uyarılarında bulunan zabıta ekipleri maskesi olmayan vatandaşlara ise maske dağıttı. Denetimler esnasında lokanta işletmecilerine her masada fiyat listesi olması gerektiğini hatırlatan ekipler, bölgeye gelen yerli ve yabancı misafirlere karşı fahiş fiyat uygulanmasına müsaade edilmeyeceğinin de altını çizdi. Teknelerde olası bir yangına müdahale etmek için yangın söndürme tüpü, boğulma vakalarına karşı can simidi ve teknedeki yolcu sayısınca can yeleği bulundurulması gerektiği tek tek kontrol edilerek kaptanlara gerekli yarılar yapıldı.

