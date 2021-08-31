Çocuklar Haliliye Belediyesi ile hem eğleniyor hem öğreniyor

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Haliliye Belediyesi tarafından başlatılan yaz spor okulları kapsamında açılan yüzme kursunda çocuklar, hem eğleniyor hem de yüzme öğreniyorlar.

Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen yaz spor okulları kapsamında Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi, Aliya İzzetbegoviç Spor Kompleksinde ve Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi yürütülen yüzme kursları devam ediyor. Yaş aralıklarına göre seanslar halinde kız ve erkek çocukları için ayrı ayrı günlerde yürütülen kurslarda profesyonel yüzme antrenörleri tarafından çocuklar eğlenerek öğreniyorlar.

4 Eylül’de sona erecek kurslara katılan çocuklar, Haliliye Belediyesine kendilerine sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür ettiler.

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