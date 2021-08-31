Şanlıurfa´da taşlı sopalı kavga kamerada (2)

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GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Şanlıurfa´nın Akçakale ilçesinde 4 kişinin yaralandığı kavganın, alacak meselesi nedeniyle Bini İcil Aşireti ile Hubeti Aşireti arasında çıktığı öğrenildi. Yaşanan kavganın ardından yaklaşık 50 kişi, ilçe merkezinde tabancalarla havaya ateş açarak elleri sopalı şekilde yürüdü. Kalabalık grubun iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavganın taraflarından olduğu iddia edilirken,o anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Elleri silahlı ve sopalı grup polis ekiplerinin müdahalesi ile dağıtılırken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-08-31 17:36:24



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