Cumhuriyet Başsavcısı vekilinden Başkan Yalçınkaya’ya ziyaret

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

Akçakale Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Kadir Doğukan Yılmaz, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette ilçede yapılan çalışmalar, yapılması planlanan projeler konuşuldu. Ziyarete dair açıklama yapan Başkan Yalçınkaya birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Adliyemizin Başsavcısı bugün nezaket ziyaretinde bulundu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Akçakale Adliyesi ile, Kaymakamlığı ile, belediyesi ile bir bütün olarak halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz” dedi.

Başsavcı Vekili Yılmaz da, “Akçakale'ye yaptığınız hizmetler için müteşekkiriz. Başarılarınızın devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.