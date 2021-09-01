Siverek'te kuduz karantinası Siverek’te kuduz görülen kırsal mahalle karantinaya alındı

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kuduz olan inek itlaf edilirken, olayın yaşandığı mahalle karantina altına alındı.

Alınan bilgilere göre, Siverek ilçesine bağlı Kümetaş (Zok) Mahallesi'nde bir inekte kuduz belirtileri çıkması üzerine, bölgeye İlçe Tarım Ekiplerine bağlı veterinerler çağrıldı. Ekiplerin bahsi geçen ineği incelemesi sonrasında, ineğin kuduz olduğu saptandı. Ekipler tarafından itlaf edilen inek kepçe ile kazılan çukura gömüldü.

Mahalle, İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından karantinaya alınarak, 6 ay boyunca hayvan giriş ve çıkışlarına kapatıldı.

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