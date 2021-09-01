Şanlıurfa´da 2 kişinin yaralandığı sopalı kavga kamerada

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da iki grup arasında çıkan, 2 kişinin yaralandığı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Narlıkuyu Mahallesi'nde öğle saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kavga, ihbar üzerine gelen polisin müdahalesiyle sonlandırıldı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, kavgaya karıştığı belirlenen bazı kişiler de polis tarafından gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-09-01 16:03:39



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