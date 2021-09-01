Sokaktaki kabloya temas edince akıma kapılarak öldü

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da sokaktaki elektrik kablosuna temas eden Ali Karayılan (61) akıma kapıldı. Hastaneye kaldırılan Karayılan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, sabah saatlerinde kırsal Bahçeli Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden çıkan Ali Karayılan, yoldan geçtiği sırada açıkta bulunan elektrik kablosuna temas etti. Akıma kapılan Karayılan, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karayılan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Karayılan'ın cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-09-01 16:04:29
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