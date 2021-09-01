Şanlıurfa’da zabıta ekipleri sirenler eşliğinde şehir turu yaptı

Şanlıurfa’da Zabıta Teşkilatı’nın 195’inci kuruluş yıldönümü ve Zabıta Haftası, nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, araçlarıyla şehir merkezinde kortej oluşturarak şehir turu yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri 1 7 Eylül Zabıta Teşkilatı’nın 195’inci kuruluş yıldönümü ve Zabıta Haftası münasebetiyle kentin simgesi Balıklıgöl’den başlayarak araçlarla sirenler eşliğinde şehir turu attı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ü makamında ziyaret eden Zabıta ekipleri, ziyaretin ardından Başkan Beyazgül ile birlikte esnafları tek tek dolaşıp hayırlı işler temennisinde bulunarak karanfil verdi.

Zabıta Teşkilatı’nın 195’inci kuruluş yıldönümü ve Zabıta Haftası’nı tebrik eden esnaf ve vatandaşlar da Şanlıurfa’da güven ve huzurunun tesis edilmesi noktasında önemli işlevi olan zabıtanın bu davranışın oldukça memnuniyet verici olduğunu ifade ettiler.

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