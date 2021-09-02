Şanlıurfa’da 92 öğrenci hayallerine kavuştu

Haliliye Belediyesi tarafından açılan üniversite hazırlık kurslarında eğitim gören 92 öğrenci hayallerindeki üniversite hedefine ulaştı. Aralarında 6 tıp fakültesi de bulunan Haliliye’nin gurur tablosu başarısı ile göz doldurdu.

Her alanda gençlerin ve gençliğin yanında olan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, eğitime verdiği destekle gençleri hayallerine kavuşturmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezinde ücretsiz AYTTYT kursları ve Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi okuma salonunda gençlere sunulan imkanlarla geleceklerine yön verdi.

Geçtiğimiz dönem eğitim kurslarında sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarındaki öğrencilere program dahilinde matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, edebiyat ve Türkçe dersleri verildi. Derslerin yanı sıra kaynak kitap yardımı, deneme sınavları ve soru çözümleri ile Haliliye Belediyesi tarafından gençler dönem boyunca sınavlara hazırlandı.

Haliliye Belediyesinde eğitim gören 92 öğrenci ise hayallerindeki üniversiteyi kazandı. Kurs merkezlerinde eğitim gören öğrencilerden 6 Tıp, 1 Diş Hekimliği, 1 Eczacılık, 5 Mühendislik, 2 Mimarlık, 1 Hukuk, 6 Hemşirelik, 20 Öğretmenlik, 2 Pdr, 3 Ebe, 7 İlahiyat, 1’i Diyetisyenlik fakültesini kazanırken 37 öğrenci de önlisans bölümlerini kazandı.

Hayallerindeki üniversitelere Haliliye Belediyesi ile kavuşan gençler sunulan imkanlar nedeni ile Canpolat’a teşekkür etti.

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