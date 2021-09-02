İki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Şanlıurfa'da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi, Tatlıses Sokakta meydana geldi. Plakasız olan iki motosiklet çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan 2 sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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