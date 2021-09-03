Hayvan pazarındaki demir kazıklar tehlike oluşturuyor

Geçtiğimiz yıl hizmete giren ve Güneydoğunun en büyük hayvan pazarlarından biri olan Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki hayvan pazarında gölgelik kurulması için betonla yere sabitlenen demirler büyük bir tehlikeye neden oluyor.

Her gün yüzlerce aracın giriş çıkış yaptığı Siverek Hayvan Pazarındaki eksikliklerin aradan geçen zamana rağmen bir türlü giderilememesi büyük tepkiye neden oldu. Hayvan pazarına giden araçlar ve vatandaşlar, çoğu zaman yere betonla sabitlenen yaklaşık 30 santimetrelik demir kazıkların üzerinden geçmek zorunda kalıyor. Demir kazıklar bazen sürücüler tarafından fark edilemeyince araçların altına saplanıyor. Bu da araçlarda büyük hasar oluşturuyor.

Vatandaşlar da büyük tehlike yaşıyor

Pazara gelen vatandaşlar da adeta tuzak gibi olan demir kazıkları fark edemiyor. Demirlere ayakları takılan vatandaşlar ya yere düşüyor ya da yere düşmekten son anda kurtuluyor. Demir çubukların tehlikeye davetiye çıkardığını söyleyen hayvan tüccarları ve vatandaşlar, kimse sakatlanmadan Siverek Belediyesinin en kısa zamanda buna bir çare bulmasını istiyor.

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