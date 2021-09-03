Şanlıurfa’da bilim merkezi yapılıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün Şanlıurfa gençliği ve geleceği için vizyon projelerinden biri olan “Şanlıurfa Bilim Merkezi” projesinde çalışmalar sürdürülüyor.

Bilimin güneşinin bu topraklarda doğduğu ve dünyaya ilham olduğu bilinen Şanlıurfa’da gençlerin bilime olan ilgisini artırmak, bilimsel çalışmalara katkı sağlamak, Şanlıurfa’da bilim insanları yetişmesini sağlamak amacıyla Şanlıurfa Bilim Merkezi inşaat alanında kazı çalışmaları devam ediyor.

Köklü tarihinde birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapan Şanlıurfa’da, TÜBİTAK’ın destekleriyle bilim ve teknoloji alanında da önemli adımlar atılıyor. İhale işlemleri tamamlanan Şanlıurfa Bilim Merkezinin yapılacağı alanda iş makineleri hummalı bir şekilde çalışıyor.

Tarihin ilk bilim merkezlerinden olan Şanlıurfa, Bilim Merkezi’nin tamamlanmasıyla birlikte gelecekte de bu özelliğiyle anılacak ve bir bilim yuvası haline gelecek. Çocukların kendilerini, yeteneklerini keşfedebilecekleri, arge çalışmalarını yürütebilecekleri, deney ve araştırma yapabilecekleri modern bir tesise kavuşmuş olacaklar.

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