Şanlıurfa'da üzerine tiner dökülerek yakılan Filistinli kızın babası tutuklandı

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Şanlıurfa'da üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu hayatını kaybeden Filistinli kızın babası tutuklanırken, ablası ise devlet korumasına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesi Şıhmaksut Mahallesi 3176. Sokak'ta meydana geldi. Evde üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu 13 yaşındaki Filistinli Amara D.'nin vücudunda yanıklar oluştu. Sağlık ekiplerince evdeki müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesine kaldırılan Amara D. kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Amara D.'nin babası M.D. ve kız kardeşi L.D.'nin ifadelerinde olayla ilgilerinin olmadığını ileri sürdükleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba ve kızı adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan baba M.D. tutuklanırken, L.D. ise devlet korumasına alındı.

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