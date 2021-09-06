Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da ev eşyaları ile dolu TIR'da yapılan aramada piyasa değeri 20 milyon lira olan 275 kilo eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ev eşyalarını taşıyan TIR'da yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Van'dan gelen APA 446 plakalı TIR'ı kent girişinde durduran polisler arama yaptı. Dorse kapağında Müslüm Gürses fotoğrafı da bulunan TIR'da ev eşyaları arasına gizlenmiş 529 pakette 275 kilo eroin ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olduğu belirtilen eroine el koyan ekipler, isimleri açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2021-09-06 11:50:47
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